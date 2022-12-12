期貨商論壇／黃金期 醞釀反彈

市場投資人擔憂美國經濟衰退，並觀望聯準會本周的貨幣政策與相關經濟數據，導致近期美股三大期指同步震盪，資金因而轉往長天期美債進行避險，30年美債殖利率暴跌至3.5%以下，激勵近期黃金期貨價格走勢，並於1,800美元附近震盪整理。

根據美國勞工部最新數據顯示，前周經調整後的初領失業金人數為23萬人，符合市場預期，續領失業金人數則持續高於市場預期，顯示勞動市場出現降溫跡象，美國失業民眾的求職難度開始增加。

此外，根據美國商品期貨交易委員會數據來看，截至11月29日為止，紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少6,110口，為連續第二周減少，不過減少的幅度並不大，顯示出市場投資人呈現保守觀望的態度。

華南期貨分析師林泳光認為，由於本周聯準會將公布最新的利率政策，然根據紐約聯邦儲備銀行的經濟評估模型顯示，明年美國經濟因升息而陷入衰退的機率相當高，而近期美國企業界也對明年美國經濟前景並不樂觀，從金融、汽車、航空到零售業也紛紛為消費支出減緩做準備。

因此，在市場避險需求升溫的幫助下，金價短線趨勢應該不至於太弱，後續當美國經濟轉為衰退，或是聯準會停止升息甚至轉為降息的時候，金價可能會引來一波反彈行情。（華南期貨提供）