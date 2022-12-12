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台指期 中性區間看待

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股上周五（9日）隨美股四大指數反彈，呈開高走高格局，早盤開高後便一路震盪緩漲，終場台股收在14,700點附近位置。期貨商指出，上周五台積電領漲大盤，目前在台股量縮整理格局不變下，短線仍可以選擇權方式保守操作。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,069口至5,393口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加2,674口至9,004口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,006口至4,498口。

上周五外資現貨買超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為5,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠，周選擇權方面，買權賣權OI呈現拉鋸。

群益期貨認為，外資買期貨、買現貨，自營商選擇權略為不樂觀，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面呈現保守；技術面上，目前台股依舊在半年線上下震盪，短線在量能仍無明顯放大下，短線行情仍可以選擇權方式區間操作。

元富期貨表示，就技術面而言，台指期上周五呈現開高震盪走高格局，受美股反彈激勵，雖然盤中一度回測月線，但在電子三雄領軍下指數震盪後走高，終場以紅K棒留下影線作收。目前指數終止連續下挫，且重返月線之上，不過，短線橫盤震盪整理機率較大，因此建議先以中性區間看待為宜。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,400點，賣權未平倉最大量集中在14,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由0.87升至0.96，VIX指數下跌1.53至20.19，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來看，台股收上影線紅K，5日線得而復失，顯示上檔壓力仍強，而目前市場關注焦點轉向FOMC會議結論，買盤轉為縮手觀望，預料短線將維持震盪整理格局。

選擇權 期貨

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