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九合一選後首個交易日 台股早盤一度跌逾200點、台積電開盤跌12元

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國內大選過後 台股早盤一度跌逾200點 台積電開盤跌12元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

今（28）日是國內九合一選舉的首個台股交易日，台股今日開盤下跌141.61點，開盤指數14,636.9點，早盤一度跌逾200點至14,545點；台積電（2330）開盤下跌12元，開盤價486元。

群益投顧說，大盤指數持續守穩3日線，維繫短多格局。政策力淡化、美股表現、鮑爾談話、新台幣走勢，挑戰萬五關鍵。操作上，盤面輪動仍快速，續鎖定熱門題材標的，依短期技術面價差交易。

操作題材可關注：智慧手機望春風，,PA族群否極泰來：拉貨動能回溫，外資報告指出，大陸智慧機第4季需求趨於穩定，成品與關鍵零組件通路庫存持續下降，預期最快第1季可望重啟拉貨動能。美系手機需求平穩，2023年下半年再度啟動拉貨，上游PA景氣可望領先落底。

貨櫃航運迎小旺季：航商貨代業者表示，歐洲存貨持續消化加上艙位調控，近日明顯感受貨量回流，歐洲線運價可望11月領先觸底。大陸過年前，可望有波低價求售兌現過年的貨量，12至1月中有機會迎來一波出貨旺季。

上周五（25）日美股四大指數收盤：道瓊指數上漲152.97點、漲幅0.45%，那斯達克指數下跌0.52%，標準500指數下跌0.03%，費半指數下跌1.26%。

富邦期貨表示，美上周五適逢黑色星期五，投資人觀望銷售業績，但受到通膨壓力以及惡劣天氣的影響，商店銷售氣氛不佳，加上蘋果受鴻海旗下富士康鄭州廠發生員工抗議事件，拖累科技類股走跌；不過，聯準會上周三公布的11 月會議紀錄顯示可能放緩升息的利多，持續帶動道瓊漲勢。

三大法人上周五中市場合計賣超44.8億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超0.8億元，投信買超11.2億元，自營商(自行買賣)賣超18.2億元，自營商(避險)賣超36.9億元。

統一期貨說，外資上周五期貨淨多單減少2,641口至4,750口，十大特定法人賣出4,041口。週選支撐與壓力區落在14,500至15,100點，P/C Ratio降至1，整體籌碼中性看待。

外資 期貨 台股 九合一選舉

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