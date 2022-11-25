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公平待客評核 兆豐期貨再度獲金管會肯定

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
金管會主委黃天牧頒獎予兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君。兆豐證券／提供
金管會主委黃天牧頒獎予兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君。兆豐證券／提供

金管會於今（25）日下午舉行111年度證券期貨業公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議，由金管會主委黃天牧親自頒獎予前25%期貨商共計四家，得獎業者並於會上分享實務經驗，其中兆豐期貨連續2度受到主管機關的肯定。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君指出，台灣已逐漸進入高齡化社會，兆豐期貨針對高齡及身心障礙者提供無障礙空間、放大契約字體及專人服務等友善措施，將公平待客精神落實在每位客戶身上。

此外，考量期貨的高風險特性，公司亦建立了資產減損關懷措施，每月對於虧損達一定比率之客戶，給予適當的關懷與提醒。

兆豐期貨總經理暨公平待客推行委員會主席凌墉宏表示，目前委員會隸屬於董事會轄下，董事會也會定期聽取公平待客推動的執行情形，督導公司精進落實公平待客精神。

強化高齡客戶保護措施是金管會年度重要政策，今年4月券商公會、期貨公會訂定向高齡客戶提供金融服務自律規範，金管會給予業者六個月緩衝期調整相關內部規章及資訊系統，自10月1日起各項規定已正式實施，從KYC、KYP都必須設計一套友善高齡客戶的機制，讓高齡客戶享有穩健的理財服務。

期貨 兆豐 金管會

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