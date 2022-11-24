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鋁價爆起落 永豐期貨：期貨三大功能成避風港

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐期貨副總張嘉成（永豐期貨/提供）
永豐期貨副總張嘉成（永豐期貨/提供）

國際鋁期貨價格由每噸2,000美元直衝4,000美元，幾個月內跌回原點，對利潤有限的鋁材製造、建築帷幕等，造成困難壓力，永豐期貨副總經理張嘉成指出，鋁應用非常廣泛，台灣一年進出口總額達到1,384億元，面對鋁價劇幅起落，鋁期貨可以發揮三大功能：增加採購管道、穩定加工利潤、庫存應變靈活，有效協助產業控管風險。

根據財政部與海關統計，2021年台灣鋁及其製品進出口總額達到1,384億台幣或142萬噸，每月近12萬噸的數量在台灣鋁產業鏈上流轉，張嘉成表示，鋁合金材料分項包括延展反射材料、航空零件、耐腐蝕儲存材料、活塞壓縮零件、耐海水腐蝕材料、高強度鍛造材、運動器材、快削材料等。終端應用涵蓋日常食、衣、住、行、育、樂，許多高端產品與創新領域皆離不開鋁材應用，台灣在整個鋁應用相關產業實力是相當充足。

倫敦金屬交易所鋁庫存從接近200萬噸左右大幅減少到50多萬噸，貨源漸少超過七成，使得鋁期貨價格由2021年初的每噸2,000美元價區一路直衝至2022年3月的4,000美元之後，又在幾個月之內幾乎探回原點，目前小幅攀升至2,300美元價區，在有限時間內急速完成一個多空循環，對利潤有限的鋁材製造、建築帷幕等，價格劇烈變化帶來衝擊過程。

張嘉成表示，台灣鋁產業主要以進口初級及次級原料，加工後提供國內外客戶使用，終端應用的內銷與外銷比例大概接近1：1。台灣鋁產業鏈的組成以中游的加工流轉與下游的終端應用為主，經營風險在貨源掌握、原料成本、以及加工利潤等幾項，與鋁價有直接關聯，遭遇俄烏戰爭及美國對俄羅斯制裁，鋁價難以預估，原料供應難以掌握。

國際市場鋁期貨以倫敦金屬交易所(LME)的遠期合約為主，包括每口25噸、純度99.7%的原生鋁，以及每口20噸、符合化學成分的鋁合金，張嘉成表示， 鋁期貨的流動性主要集中在原生鋁合約上，是主要應用標的，鋁期貨可以協助企業解決三大經營問題：一.原料採購:LME提供隨時且效率的採購管道，可以在高雄港遞交、取貨，增加了貨源應變的靈活性；二.加工製造:企業關心加工利潤掌握，採取作多LME鋁遠期合約策略，相對鎖定原料成本，讓加工利潤不會隨著原料價格的波動侵蝕利潤；三.庫存應變:企業維持生產會持有合理但最小庫存，但宏觀變數太多，面臨不可知的價格下跌風險時，可作空LME遠期合約對沖庫存價值，靜待經營時機，靈活調控庫存。

期貨 倫敦

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