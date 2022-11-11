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一日行情?美股平盤拉鋸、台指期夜盤漲勢拉回

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

市場反應10月CPI放緩大舉反彈一日後，美股今日開盤呈現平盤拉鋸，道瓊指數修正逾百點，台積電ADR上漲約2.5%，四大指數剩費半指數撐在平盤之上，連帶台指期夜盤漲幅收斂，甚至一度翻黑，回測14,050點。

在籌碼部分，三大法人在現貨市場買超487.33億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加8,429口，使留倉部位轉為淨多單4,928口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加9,189口，使留倉部位轉為淨多單8,911口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加9,279口，使留倉部位轉為淨多單4,642口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在14,000點，賣權未平倉最大量集中在13,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.89升至1.18。VIX指數下跌0.09至20.61。整體選擇權籌碼面偏多。

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