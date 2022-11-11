快訊

桃園市長最新民調曝光 趙少康：年輕人不像以前支持民進黨

中國推「2025電子健康碼」：全民封控防疫新世界？

期交所舉辦上市櫃公司的衍生性商品交易策略研討會

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

近年面對新冠肺炎疫情影響全球產業及金融市場，整體金融局勢多變，市場避險及交易需求大幅增加，為協助國內上市櫃公司董監事及高階主管了解衍生性商品專業知識，進而適度運用衍生性商品就所持有金融部位及原物料風險進行避險，期交所於今（11）日舉辦「上市櫃公司-衍生性商品交易策略與市場展望研討會」，並採線上與實體同步舉行，以提升上市櫃董事、監事及高階主管參與之便利性。

期交所表示，企業經營可能面臨各種風險，例如上市櫃公司於財務操作上可能面臨利率、匯率、原物料及股票投資之價格變動風險，而適度操作衍生性商品避險，可降低企業經營的不確定性，健全企業永續經營。

為使掌握公司經營重大決策之上市櫃公司董事、監事及高階主管多加了解衍生性商品以及臺灣期貨市場最新發展概況，期交所自108年起陸續在台北及新竹針對上市櫃公司辦理研討會，吸引近600位上市櫃董監事及高階主管積極參與了解衍生性商品市場發展。

衍生性商品 期交所 原物料

延伸閱讀

「元培、玄奘、中華培育的新新竹人！」 博士謝佩妤參選竹市議員

宣明智探班高虹安競辦團隊 提新竹小吃來加油打氣

林耕仁發表元城市政見搶竹科票 藍營美女新發言人亮相

蔡英文快閃探班沈慧虹 明天還要來新竹站台衝選情

相關新聞

全新、同欣電 認購放閃

太空產業成為台灣未來發展的重點項目。國科會已規劃明年將投入53.3億元的預算，積極發展遙測衛星、低軌通訊衛星、及相關前瞻...

環球晶、寶雅 押長天期

外資轉買為賣，台股昨（10）日終止連四紅，盤面中小型題材股各自發揮，環球晶（6488）、寶雅（5904）等強勢股延續反彈...

大立光、玉晶光 四檔俏

儘管蘋果iPhone 14才剛面市，不過全球矚目的焦點，都已經移轉到明年才要推出的iPhone 15身上，主因iPhon...

全民權證／可成 挑價內外10%

金屬機殼大廠可成（2474）前三季每股純益（EPS）繳出14.7元佳績，較去年同期巨幅激增1.15倍，激勵股價強漲，昨（...

全民權證／欣興 選逾六個月

台股昨（10）日漲多修正，終場下跌1%。盤面上，近日強勢表態的ABF族群，僅剩欣興（3037）仍持續收紅，終場上漲2元、...

全民權證／金像電 兩檔聚焦

金像電（2368）受惠於伺服器、交換器等設備升級趨勢不變，外資近半個月來密集回補持股，股價跌破年線後出現V型反彈走勢，昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。