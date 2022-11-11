期交所舉辦上市櫃公司的衍生性商品交易策略研討會

近年面對新冠肺炎疫情影響全球產業及金融市場，整體金融局勢多變，市場避險及交易需求大幅增加，為協助國內上市櫃公司董監事及高階主管了解衍生性商品專業知識，進而適度運用衍生性商品就所持有金融部位及原物料風險進行避險，期交所於今（11）日舉辦「上市櫃公司-衍生性商品交易策略與市場展望研討會」，並採線上與實體同步舉行，以提升上市櫃董事、監事及高階主管參與之便利性。

期交所表示，企業經營可能面臨各種風險，例如上市櫃公司於財務操作上可能面臨利率、匯率、原物料及股票投資之價格變動風險，而適度操作衍生性商品避險，可降低企業經營的不確定性，健全企業永續經營。

為使掌握公司經營重大決策之上市櫃公司董事、監事及高階主管多加了解衍生性商品以及臺灣期貨市場最新發展概況，期交所自108年起陸續在台北及新竹針對上市櫃公司辦理研討會，吸引近600位上市櫃董監事及高階主管積極參與了解衍生性商品市場發展。