快訊

薑母鴨、麻油雞NG！確診後冬令怎進補 中醫師揭最適宜組合

陳時中牽人妻照延燒 游淑慧再爆：丈夫剛好醫療過失訴訟逆轉

期交所「臺指選擇權」及「小型臺指期貨」雙週到期契約11月9日掛牌問世

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

順應國際發展趨勢及市場需求，臺灣期貨交易所將於11月9日掛牌臺指選擇權及小型臺指期貨雙週到期契約，提供存續期間涵蓋短、中、長期契約，使市場參與者有更多交易機會，可運用交易策略更為多元。

雙週到期契約掛牌方式採每周三掛牌兩周後星期三到期契約，也就是「下周三到期的新契約，原於本周三掛牌，提前至上周三掛牌」，每個交易日將同時有存續期間一周、二周及月到期契約可供交易。例如，交易月份第二個星期三即掛牌同月份第四個星期三到期新契約，交易月份第三個星期三掛牌同月份第五個星期三到期新契約，以此類推。

11月9日上市的雙週到期契約202211W4，到期日為11月23日，11月16日不會再掛牌相同到期日契約，未來每周三仍只有一個契約到期結算。換言之，在雙週到期契約掛牌首日，交易人可選擇交易的當月到期契約包含202211W2、202211及202211W4，分別於當日收盤、1周及2周後到期。另提醒交易人，雙周到期契約掛牌後，交易月份每個星期三將同時存在當日收盤、1周及2周後到期契約可供交易，交易人可依各自需求選擇不同週別到期之契約交易，並留意契約到期日。

臺灣期貨交易所 選擇權

延伸閱讀

11月台股期指漲195點

11月電子期、金融期齊漲

台股早盤漲逾百點 台積電開盤上揚8元

台指期 短線中性看待

相關新聞

富邦期貨：近期偏多部位不宜過度追價

美國公布最新非農雖高於預期但低於前值，加上其他數據亦顯示就業市場轉弱，美國審計官員提前完成中資公司的首輪現場審計工作，激...

台指期 短線中性看待

台股上周五（4日）由黑翻紅，盤中在陸港股大漲激勵下，買盤積極逢低湧入，一路拉抬，終場台股以小漲作收，成交金額放大。期貨商...

期貨商論壇／南電期 區間操作

南電（8046）業績表現亮眼，主要受惠產品組合優化，帶動整體毛利率表現，第3季毛利率提升至40.8%，10月營收為60....

期貨商論壇／黃金期 緩步打底

美國聯準會雖可能會在12月利率會議上討論未來的升息步調，不過由於市場通膨比原先預期的還要嚴重，因此現在考慮或談論暫停升息...

台郡、寶雅 認購聚光

台股近期走勢震盪，多空交戰激烈。證券專家表示，投資人在操作上應避開市場風險，首選「獲利穩定、產業能見度高」的族群，可參考...

全民權證／元太 二檔錢景佳

元太（8069）受惠電子紙閱讀器客戶推出新品及電子貨架標籤客戶持續拉貨，繼第2季營收及獲利創近十年新高後，第3季營收81...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。