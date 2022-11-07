期交所「臺指選擇權」及「小型臺指期貨」雙週到期契約11月9日掛牌問世

順應國際發展趨勢及市場需求，臺灣期貨交易所將於11月9日掛牌臺指選擇權及小型臺指期貨雙週到期契約，提供存續期間涵蓋短、中、長期契約，使市場參與者有更多交易機會，可運用交易策略更為多元。

雙週到期契約掛牌方式採每周三掛牌兩周後星期三到期契約，也就是「下周三到期的新契約，原於本周三掛牌，提前至上周三掛牌」，每個交易日將同時有存續期間一周、二周及月到期契約可供交易。例如，交易月份第二個星期三即掛牌同月份第四個星期三到期新契約，交易月份第三個星期三掛牌同月份第五個星期三到期新契約，以此類推。

11月9日上市的雙週到期契約202211W4，到期日為11月23日，11月16日不會再掛牌相同到期日契約，未來每周三仍只有一個契約到期結算。換言之，在雙週到期契約掛牌首日，交易人可選擇交易的當月到期契約包含202211W2、202211及202211W4，分別於當日收盤、1周及2周後到期。另提醒交易人，雙周到期契約掛牌後，交易月份每個星期三將同時存在當日收盤、1周及2周後到期契約可供交易，交易人可依各自需求選擇不同週別到期之契約交易，並留意契約到期日。