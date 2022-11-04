快訊

馬斯克大刀闊斧！紐時：推特周五起大裁員5成員工3700人

陳時中備戰辯論會反守為攻搶主導權 卻引出最難纏敵人…

口吃、閱讀障礙的害羞天才 與賈伯斯一拍即合打造盛世

證交所宅在家學習網 11月介紹牛熊證

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

證交所建置「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。11月分推出圖文並茂的牛熊證金融商品說明，還有最新公告的「我是股神」模擬下單競賽活動，及證交所111年投資講座等快訊，提供投資人參考。

宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，新增牛熊證金融商品說明。牛熊證為權證之一種，其交易單位與規則及漲跌停幅度計算與一般權證相同，惟其具有「設有停損機制」、「與所連結之相關資產價格連動性高」、「訂價透明度高」、「多空皆能操作，操作難度亦低」、「牛熊證之標的結算價格」等特性。投資人買賣牛熊證要多做功課，因牛熊證設有限制價格，在到期日之前，若標的證券收盤價觸及限制價，牛熊證將提早到期並終止買賣，而投資人僅可收回剩餘價值。

證交所為落實金管會黃天牧主委強化對年輕人投資教育重點宣導，自去（110）年8月30日推出「瘋存股想入市 宅在家學習網」至今，深受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已逾27萬大關，擺脫了艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。同時，函請各高中職學校及大專院校多加利用，作為講授金融教育知識之輔助教材。

宅在家學習網採用最新響應式網頁設計（RWD），能在不同裝置上自動調整版面及圖文位置大小，不只是電腦，使用行動裝置手機、平板電腦等都能順暢閱讀。同時，宅在家學習網內容秉持淺顯易懂、由淺入深的設計理念，將版面分門別類、重新包裝，希望能帶給讀者新氣象、新風貌、新觀感，及讓投資人有正確的資訊取得途徑，能宅在家輕鬆學證券。

宅在家讓聰明的投資人，動動手指就能快樂學習，「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網（https://shl.twse.com.tw/）是初入股市新手學習證券知識和了解交易風險不可錯過的利器。

存股

延伸閱讀

證交所宅在家學習網 11月介紹牛熊證

財富管理論壇／永豐金證副總經理潘麗鈴：他益信託守護資產

00878績效被「這5檔」超越！ 專家列15支熱門存股名單

主題式產業講座及喬福等五家上市公司 假證交所舉辦法說會下周登場

相關新聞

富邦期貨：台股追價買盤乏力 操作仍宜適時避險

在聯準會主席鮑爾暗示美國終點利率可能高於預期之後，美元指數周四強升至 112.55，英鎊則是在英國央行(BoE) 宣布以...

期交所ETF選擇權納穩定措施

臺灣期貨交易所近年分階段推動各商品動態價格穩定措施，以強化期貨市場價格穩定功能，現已適用於所有期貨商品及指數選擇權，規劃...

期貨商論壇／緯穎期 趨勢偏多

美國四大型雲端服務廠微軟、亞馬遜、Google、Meta揭露資本支出計畫，其中Meta因應元宇宙，將今年資本支出從290...

晶心科、世芯 認購耀眼

全球矽智財（IP）龍頭安謀（Arm）狀告高通案，引動全球矚目。由於RISC-V已逐漸成為x86與Arm以外的第三勢力，激...

宜特、華通 可挑長天期

台股本周迎來熊市跌深反彈行情，即便遇美國聯準會（Fed）四度升息3碼，股市表現仍相對有撐，並未再度破底，盤面上，車用概念...

環球晶、漢磊 四檔放閃

聯準會主席鮑爾鷹派談話，壓抑全球股市表現，大盤也再度失守萬三，然而盤面上，矽晶圓族群領先走揚，包含環球晶（6488）、漢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。