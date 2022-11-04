證交所宅在家學習網 11月介紹牛熊證

證交所建置「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。11月分推出圖文並茂的牛熊證金融商品說明，還有最新公告的「我是股神」模擬下單競賽活動，及證交所111年投資講座等快訊，提供投資人參考。

宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，新增牛熊證金融商品說明。牛熊證為權證之一種，其交易單位與規則及漲跌停幅度計算與一般權證相同，惟其具有「設有停損機制」、「與所連結之相關資產價格連動性高」、「訂價透明度高」、「多空皆能操作，操作難度亦低」、「牛熊證之標的結算價格」等特性。投資人買賣牛熊證要多做功課，因牛熊證設有限制價格，在到期日之前，若標的證券收盤價觸及限制價，牛熊證將提早到期並終止買賣，而投資人僅可收回剩餘價值。

證交所為落實金管會黃天牧主委強化對年輕人投資教育重點宣導，自去（110）年8月30日推出「瘋存股想入市 宅在家學習網」至今，深受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已逾27萬大關，擺脫了艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。同時，函請各高中職學校及大專院校多加利用，作為講授金融教育知識之輔助教材。

宅在家學習網採用最新響應式網頁設計（RWD），能在不同裝置上自動調整版面及圖文位置大小，不只是電腦，使用行動裝置手機、平板電腦等都能順暢閱讀。同時，宅在家學習網內容秉持淺顯易懂、由淺入深的設計理念，將版面分門別類、重新包裝，希望能帶給讀者新氣象、新風貌、新觀感，及讓投資人有正確的資訊取得途徑，能宅在家輕鬆學證券。

宅在家讓聰明的投資人，動動手指就能快樂學習，「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網（https://shl.twse.com.tw/）是初入股市新手學習證券知識和了解交易風險不可錯過的利器。