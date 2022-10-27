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Meta暴跌逾20% 台指期夜盤一度挫百點
美股漲跌互見，儘管早盤道瓊指數上漲超過200點，不過，Meta暴跌逾兩成，壓抑科技股表現，那斯達克指數跌幅擴大，加上費城半導體指數翻黑，導致台指期夜盤跌勢一度擴大至百點。
籌碼面部分，外資現貨買超104.3億；在期貨部位，外資淨多單減少4,885口至10,291口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加3,176口，使留倉部位轉為淨空單30口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在13,800點，賣權未平倉最大量集中在12,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.65升至0.79。VIX波動率指數下跌1.57至24.78。整體選擇權籌碼面有利多方反彈。
統一期貨分析師盧昱衡表示，趨近於美國期中選舉、美元指數回落、處在12月利率會議前的空窗期間、外資賣壓減緩、籌碼面清洗下，有助於台指期跌深反彈行情延續，後續將挑戰萬四關卡。
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