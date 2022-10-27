Meta暴跌逾20% 台指期夜盤一度挫百點

一直以來我都不是非常認同存股的概念，因為每一檔股票背後代表的是一個產業，而每個產業都有它的興衰起伏，你很難判斷這檔股票所處的產業是否還在風口上， 要是不幸存在由盛轉衰的轉折點，那通常也只能存股了，而且沒人能肯定何時落底，也沒人能肯定下一次復甦的時間點。

2022-10-28 14:43