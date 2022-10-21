快訊

幫赴日民眾付PCR費用？指揮中心驚吐「已跟高端聯繫朝這規畫」

重考多次終於合格了！真子公主夫婿小室圭考上紐約律師

期交所臺指選擇權及小型臺指期貨雙週到期契約 11月9日掛牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所將在11月9日掛牌臺指選擇權及小型臺指期貨的雙週到期契約，提供交易人更多交易機會，滿足各式策略性交易需求。

期交所說，雙週契約推出後，交易人在每一個交易日，除可持續交易現有一週到期契約外，亦可交易雙週到期契約，加上現有月到期契約等，可提供存續期間涵蓋短、中、長期之契約，藉此提供市場參與者更多交易機會，可運用交易策略更為多元。另小型臺指期貨同時上市亦可提升避險及定價效率。

雙週到期臺指選擇權及小型臺指期貨，掛牌方式為「每周三掛牌2週後星期三到期之契約」。今(2022)年11月9日期交所將掛出首個雙週到期契約，即2週後到期之契約(202211W4)，該契約最後交易日及到期日為11月23日。

換言之，在雙週到期契約掛牌首日，交易人即可選擇交易的契約包含202211W2、202211及202211W4，分別於當日收盤、1週及2週後到期。接續下週三為11月第3個星期三(11月16日)，掛牌11月第5個星期三到期之雙週契約(202211W5)，最後交易日及到期日皆為11月30日，交易人可依需求選擇不同契約，可運用交易策略更為多元。

臺灣期貨交易所 期交所 選擇權

延伸閱讀

熱錢籌碼抽離 台股開盤跌14點 台積電開跌2元

期交所調整美元兌人民幣期貨等六檔匯率類期貨契約

期交所八檔商品調整保證金

利多！五家期貨商明年可望多發股票股利

相關新聞

富邦期貨：美股未脫離空頭走勢

Fed官員再釋出鷹派言論，認為年底利率可能遠高於4%，美債殖利率再攀升，而VIX上升，投資人避險情緒再起，使得美股三大指...

期貨商論壇／聚陽期 展望樂觀

聚陽（1477）採「台灣接單， 全球生產」的營運模式，受惠日系客戶於北美擴大拓點，拉貨動能較為強勁，抵銷美系客戶去化庫存...

期貨商論壇／原油期 保守看待

中國大陸宣布第3季GDP及9月工業、投資和零售等重要數據將延期公布，經濟衰退將影響原油需求的憂慮，加上美國持續增產並釋出...

台指期 外資加碼多單

台股期現貨昨（20）日開低走高，主要受惠尾盤台積電（2330）拉抬，台指期驚險守住12,900點。法人認為，台股期現貨留...

期交所八檔商品調整保證金

臺灣期貨交易所昨（20）日公告調整美元兌人民幣期貨契約（RHF）等六檔匯率類期貨契約、聯亞期貨等兩檔股票期貨契約所有月分...

美股走揚 台指期夜盤站回萬三關卡

美股走揚，且四大指數漲幅擴大中，在費城半導體指數彈逾2%帶動下，台指期夜盤站回萬三關卡，漲點超過百點，最高來到至13,0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。