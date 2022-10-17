元大期貨攜手五大交易所 召集新戶月月抽好禮

元大期貨（6023）宣布即日起推出外期在元大新戶抽好禮，希望提供完整的投資資訊及投資管道選擇，協助投資人規劃投資避險策略，滿足成長力與抗震力兼具的交易需求。

即日起至12月31日止，元大期貨聯合包括芝加哥商業交易所(CME)、新加坡交易所(SGX)、香港交易所(HKEX)、日本交易所(JPX)與歐洲期貨交易所(EUREX)五大交易所推出外期在元大 新戶抽好禮，於期間完成開立元大期貨帳戶並交易1口以上，即可獲得抽獎機會，每月抽宏佳騰智慧電車Ai-1 Ultra-Belt及iPhone14 Pro；針對既有元大（2885）期貨之客戶，於活動期間交易達標就享超商禮券，交易越多累積獎金越多，每月結算、最高可享新台幣1萬元。

今年以來，全球面臨通膨及升息壓力，引發國際金融市場動盪，加劇經濟衰退的風險。元大期貨說，期權商品具有多空皆宜之特性，尤其國外期權市場相較國內種類豐富且商品規格彈性，有興趣期權市場交易的投資人可根據商品循環週期、熱門題材、新聞事件，輪動規劃投資組合。

元大期研究團隊表示，今年第4季，交易人規劃交易策略可以關注以下三大國際政經事件。第一，自今年3月以來，美國聯準會(Fed)已連續升息12碼，9月釋出的利率點陣圖更強化鷹派論調，11月將再公布新的利率決議，預期將繼續升息，殖利率同步受到拉抬，使美股震盪、債券吸引力則降低，再加上11月8日美國期中選舉結果，勢將進一步牽動美國股市表現；第二，Fed積極升息不僅造就美元強勢、非美貨幣貶值，經濟衰退風險也持續增溫，導致金融市場波動加劇；第三，俄烏戰火近期有升溫跡象，加上石油輸出國家組織與盟國(OPEC+)大幅減產，提振油市信心，而歐洲天然氣高度依賴俄羅斯，地緣政治因素導致供給短缺，刺激美國液化天然氣出口，美國能源期貨正向展望。

元大期（6023）穩居國外期權市占龍頭，去(2021)年獨家與美、歐、新、港、日等全球指標性交易所合作，編製商品介紹手冊與短影音教學，包含指數、外匯、能源、金屬、農產、債券等多元商品，讓國內投資大眾更加了解國外期權市場。為輔助新手與交易人快速掌握國外商品與全球市場趨勢，元大期研究團隊持續推出交易大補帖與專題影音課程，投資人可多加利用，伺機參與行情波動。

元大期長年以客戶需求為核心，積極發展客戶數位金融體驗品質，全面升級交易系統的軟硬體，提供交易人完整期權交易平台與完善服務體驗，為輔助交易人掌握國外期權市場波動，更打造多款智能策略商品組合，結合APP推播商品即時訊息，讓客戶在元大可隨時隨地掌握市場交易風險，亦可即時追蹤策略交易績效。