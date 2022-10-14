台指期夜盤盤中大幅震盪，一度跌破萬三關卡，法人指出，美國公布9月CPI及9月核心CPI數據，雙雙高於預期，市場預料Fed在11月會議升息3碼幾乎已成定局，考量到國際面多重利空尚未消化下，預料短線走勢呈現低檔震盪可能性較大。

三大法人淨多單減少626口至2,740口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2,892口至6,394口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,998口，使留倉部位轉為淨空單-1,472口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在13600點，賣權未平倉最大量集中在12000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.66升至0.8。VIX指數下跌1.76至26.07。整體選擇權籌碼面偏多。