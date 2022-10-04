期交所掛牌雙週到期契約 提供市場更多交易機會、策略更多元

為提供市場更多交易機會、策略更多元，臺灣期貨交易所預計今(2022)年下半年推出台指選擇權及小型台指期貨雙週到期契約，相關規劃及增修訂規章業獲主管機關核准。

期交所一週到期選擇權推出以來，台指選擇權整體日均量大幅成長至2021年的80.9萬口，其中一周到期選擇權日均量約占整體臺指選擇權八成，顯示短天期選擇權深受交易人青睞。近年國際期貨市場周到期選擇權亦蓬勃發展，大多數交易所同時推出多個不同週次到期契約，交易人得於任一交易日選擇多個週次到期之契約。

期交所順應國際發展趨勢，推出雙周到期選擇權契約，提供交易人更多交易機會，滿足各式策略性交易需求，交易人在每一個交易日，除可繼續交易現有一周到期選擇權外，亦可交易雙週到期選擇權。另外，配合推出台指選擇權雙周到期契約，同時推出小型臺指期貨雙周到期契約，提升臺指選擇權與小型臺指期貨價格發現功能與定價效率。

雙周到期台指選擇權及小型台指期貨，掛牌方式為「每週三掛牌兩周後星期三到期的契約」，例如交易月第二個星期三即上市同月第四個星期三到期的新契約，交易月第三個星期三上市同月第五個星期三到期的新契約，以此類推。

換言之，雙周到期契約將現有一周到期契約的新契約提前一周掛牌，依此掛牌方式，每個交易日將同時有存續期間一周(即一周到期契約)、2周(即雙周契約)及月到期契約可交易，藉此提供市場參與者更多交易機會，可運用交易策略更為多元。