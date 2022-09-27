電子式下單達九成！國泰證券App新版整合三大功能

過去投資人因不同投資需求下載多支App，並在多個App跳轉與切換，甚至錯過黃金下單時機。國泰證券為廣大客戶解決痛點，與金控數位團隊積極合作，即日起將原「e櫃台」App全新改版並更名為「國泰證券」，整合選股、股票抽籤、定期投資等三大功能。

國泰證券發現，抽籤跟選股兩大功能受投資人喜愛，過去每月平均近二萬人使用抽籤申購，為了選股而下載App的客戶甚至超過百萬，而使用定期投資存股的客戶中，有近八成每月不只投入一次資金存股或投資ETF。

國泰證券總經理周冠成表示，「數位浪潮與疫情推升投資人對電子式下單需求，國泰證券領先同業累計破百萬數位客戶，且運用電子下單高達9成，這是國泰證券優化服務最佳顧問，讓我們時時可洞察需求，優化投資功能與平台，提供完整數位投資體驗。」

「國泰證券」App本次改版，從客戶關注的熱門服務著手，整合選股、股票抽籤，定期投資等功能，以卡片式設計將操作體驗化繁為簡，易上手好操作。在「選股服務」中，投資人可利用「AI幫你搜」功能，快速搜尋合乎投資條件的標的，系統以數據分析找出投資人可能喜好的股票，降低冗長的選股時間。

而「股票抽籤」功能，則能讓投資人一次掌握申購時程，有效掌握股票相關申購資訊，從申購開始日、到期日、扣款日、撥券日到退款日，完全不漏接，達到高效、穩健的良好服務體驗。也因應客戶需求，進一步打造「定期投資專區」，一站式完成台美股定期投資設定，讓投資人不用頻繁切換頁面即能投資海內外市場，協助投資人提升投資效率。