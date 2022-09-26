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美股漲跌互見 台指期夜盤一度彈逾百點
美股漲跌互見，四大指數中，科技股漲幅較領先，那斯達克漲近1%、費城半導體指數漲約0.4%，標普500指數在平盤震盪、道瓊指數下跌約0.5%；在美國科技股帶動加上台指期日盤宣洩部分賣壓後，台指期夜盤啟動反彈，重返13,800點之上，盤中一度上漲117點，最高來到13,879點。
籌碼面部分，外資現貨賣超78.4億元。期貨部分，外資大減淨多單，單日減少4,524口至137口，十大交易人與特定法人合計賣出10,197口。周選支撐與壓力區落在13,700至14,200之間，P/C Ratio降至0.62，整體籌碼中性偏空看待。
展望後市，法人指出，台指期在短線跌深之下，有反彈機會，但全球經濟前景展望不佳，美元強勢趨勢不變，不利於新興市場資金流向，仍宜謹慎操作。
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