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美股走疲 台指期夜盤回落平盤之下
聯準會（Fed）升息衝擊餘波盪漾，美國股市開平走低，四大指數早盤走疲，跌幅落在0.4%至1.8%間，連帶台指期夜盤再度回落盤下，再度測試14,200點支撐。
籌碼面部分，外資現貨賣超194.5億。期貨部分，三大法人淨多單減少283口至3,006口；外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,400口至6,183口，十大交易人與特定法人合計賣出2,148口。周選支撐與壓力區落在13,700至14,600之間，P/C Ratio升至0.8，整體籌碼中性偏空看待。
展望後市，永豐期貨副總經理廖祿民指出，台指期技術面偏空，看好短線具備技術性反彈契機，預期台指期將在14,000至14,600點間區間震盪，多方可以搶短操作。
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