美股勁揚激勵台股早盤漲逾200點 台積電開盤上漲10元

美股上周五勁揚帶動台股今(12)日開盤上漲127.92點，開盤指數14,711.34點，早盤漲逾200點，來到14,823.06點；台積電（2330）開盤上漲10元，開盤價485元。

群益投顧說，上周四(8日)新台幣止貶小升，指數收盤拉高收復3日均線，初步展現止跌的企圖心。短線技術面屬跌深反彈，偏弱格局待進一步扭轉，新台幣走勢具指標性。可適度進場搶短操作，惟須依據短期技術面因應，確實執行停損停利動作。

上周五(9日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲377.19點、漲幅1.19%，那斯達克指數上漲2.11%，標準500指數上漲1.53%，費半指數上漲2.39%。

第一金投顧表示，歐洲央行(ECB)史上首度將三大政策利率調升三碼，指標存款利率由0%調升至0.75%，符合市場預期；ECB總裁Christine Lagarde表示，後續的升息次數可能高於兩次、但也可能少於五次，升息三碼並非常態，但不保證升息幅度一定會降低，ECB希望將利率升至中性，若有需要也可以超過中性。

美國聯準會多位官員發表談話，聯準會主席Jerome Powell表示，將持續對抗通膨直到達成任務，聯準會需要採取直接且強烈的行動,歷史經驗告誡不應過早放鬆政策；聯準會理事Christopher Waller表示，支持繼續大幅升息，9月會議的決策是非常簡單，在失業率升至5%以前，聯準會都將強硬對抗通膨；聯準會聖路易分行行長James Bullard表示，強烈支持9月會議升息三碼，市場仍低估高利率持續更久的可能性；聯準會克利夫蘭分行行長Loretta Mester表示，即將公布的8月CPI不會改變對通膨情勢的看法，比起能源價格，服務業通膨更加重要，2%通膨目標在2024年前仍無法達成。

台股休市期間，累計S&P500上漲幅度2.20%，收在4,067.36點；道瓊指數上漲幅度1.81%，收在32,151.71點；那斯達克上漲幅度2.72%，收在12,112.31點；歐股Stoxx600上漲幅度2.03%，收在420.37點；德國DAX上漲幅度1.33%，收在13,088.21點。

三大法人上周四集中市場合計買0.06超億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超24.4億元，投信買超21.3億元，自營商(自行買賣)賣超1.6億元，自營商(避險)買超4.8億元。

統一期貨說，外資上周四期貨淨多單增加3,688口至5,165口，十大交易人與特定法人合計買進5,619口。週選支撐與壓力區落在14,000至14,900點，P/C Ratio升至0.88，整體籌碼中性看待。