美股收高帶動台股開漲37點 台積電開盤473元

台股今(８)日開盤上漲37.04點，開盤指數14,447.09點；台積電（2330）開盤473元，上漲0.5元。

群益投顧說，9月連續第五日低點破前一日低，且失守裴洛西訪台後台海軍演的低點，短線轉強需回補空方缺口，不過，量能退潮之下難度頗高。

由於中秋連假導致買盤縮手，加上即將歐央利率會議、下周美國公布CPI，短線壓力恐不易完全消除，波段操作投資人不宜太過積極。

持續關注台幣匯率走向、美元指數是否持續強勢，短線櫃買指數在均線下行的格局，逢拉回時，少量搶短操作；留意部分8月營收成長或回升的個股，股價表現較為強勢。

周三(7日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲435.98點、漲幅1.4%，那斯達克指數上漲2.14%，標準500指數上漲1.83%，費半指數上漲1.56%。

富邦期貨表示，儘管聯準會最新褐皮書報告顯示未來經濟增長前景總體仍然疲弱，且聯準會多位官員 (包括副主席布蘭納德) 昨晚持續發表鷹派言論，但蘋果秋季發表會登場後，隨著iPhone 14 Pro 新功能登場，加上新一代 Air Pods Pro。

Apple Watch Ultra 亮相，帶動美股蘋概股群起高漲，道瓊漲逾 400 點，標普走高 1.83%，費半升逾 1.5%，那指勁揚超過 2%。

三大法人周三集中市場合計賣超228億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超177.4億元，投信買超15.8億元，自營商(自行買賣)賣超43.8億元，自營商(避險)賣超22.5億元。

統一期貨說，外資周三期貨淨多單減少4,886口至1,477口，十大交易人與特定法人合計賣出8,713口。週選支撐與壓力區落在13,800至14,850點，P/C Ratio降至0.78，整體籌碼中性偏空看待。