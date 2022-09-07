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證交所：投資人買進低價權證前宜審慎評估其交易風險

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

臺灣證券交易所表示，權證係結構較為複雜之衍生性金融商品，投資人於交易前，應深入了解其特性及風險。以低價權證為例，投資人常因其投資金額低、槓桿倍數較大等因素而購買，但該等權證之所以低價之原因常為深度價外、行使比例低，或距到期日近，將使權證產生對標的價格變化之敏感度降低、時間價值遞減速度快及流動性不佳之風險，投資人買進低價權證前宜審慎評估。

如權證低價係深度價外或行使比例低造成，此時權證價格對標的價格變化之敏感度極低，當標的大漲時權證價格可能僅微幅變化或不動如山，故購買此類權證恐面臨權證對標的價格變化敏感度低之風險。

如權證低價係距到期日天數過短造成，此時權證時間價值遞減速度較快，即使在標的價格維持不變之情況下，權證的價格仍會隨接近到期日而加速遞減，購買此類權證恐面臨時間價值遞減速度過快之風險。

另因權證最低可報價金額為0.01元，低價權證之價格可能因標的表現不如預期，較容易跌至0.01元以下，此時流動量提供者即可不提供報價，投資人即便想以低於0.01元的價格停損出場，也無法順利將手中權證賣出，故購買此類權證恐面臨流動性不佳之風險；倘投資人持有權證至到期日而權證仍為價外，則權證價格將歸零。

最後提醒投資人，雖然低價權證具有高槓桿之投資效益，惟欲買進前宜審慎評估自身風險承受能力，並充分利用各權證發行人網站之權證計算器、權證資訊揭露平台(http://warrants.sfi.org.tw/)及公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)資訊，判斷權證之合理價格，才能於投資路上持盈保泰。

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