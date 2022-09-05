台股開盤下跌2點 台積電股價開平盤

台股今(5)日開盤上漲下跌2.86點，開盤指數14,670.18點；台積電（2330）開平盤，開盤價485元。

群益投顧說，大盤季線反壓來到萬五的位置，若無法至少站回萬五之上，而本周又有中秋節前觀望效應，恐讓盤勢進一步弱化，下方防守聚焦台海軍演低點14,545點。

勞動節美股休市、中秋節前使得大盤量縮行情空間不大，逢反彈降低持股為先，若櫃買仍守12日均線，可選股不選市，短線心態及少量資金操作。持續關注股價相對有撐、維持在月季線之上的中小型股，近期內資大資金轉進生技、車用新能源、IP矽智財，至於網通、工業電腦等缺料緩解概念股，留意月營收增長是否趨緩。

上周五(2日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌337.98點、跌幅1.07%，那斯達克指數下跌1.31%，標準500指數下跌1.07%，費半指數下跌1.02%。

第一金投顧表示，上周五美國勞工統計局公布8月就業報告顯示非農新增就業高於市場預期，勞動參與率上升，反映勞動力供給改善，也讓失業率上升，早盤美股三大指數上漲皆在1%以上；但午盤過後隨著G7國家財政部長同意針對俄羅斯石油設定價格上限，俄羅斯立即以設備故障為由，宣布無限期暫停北溪一號供氣，加上美國貿易代表辦公室宣布將延長並持續審查對中國大陸課徵的懲罰性關稅，導致美股三大指數最終皆收跌超過1%。

三大法人上周五集中市場合計賣超173.1億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超146.2億元，投信買超5.5億元，自營商(自行買賣)賣超1.5億元，自營商(避險)賣超30.8億元。

統一期貨說，上周五期貨淨多單減少3,587口至-1,353口。週選支撐與壓力區落在14,300至15,200之間，P/C Ratio降至0.74，整體籌碼中性偏空看待。