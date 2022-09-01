美股四大指數下挫 台指期夜盤一度跌逾百點

台指期夜盤延續跌勢，再度跌逾百點。由於美股再度下挫，四大指數跌幅在0.8%至4%間，其中，費城半導體指數跌幅超過4%，美元持續走強、加上受到美國禁止AI晶片出貨中國，輝達大跌逾9%，促使台指期夜盤跌幅擴大，一度下跌124點、最低來到14,613點

在籌碼面部分，外資在現貨市場賣超332.2億元；期貨淨多單減少7,182口至6,059口。周選支撐與壓力區落在14,400至15,200之間，P/C Ratio降至0.77，整體籌碼中性偏空看待。

台指期跌破萬五關卡，統一期貨分析師廖恩平分析，主要因為聯準會（Fed）鷹派言論影響，美元表現強勢影響，在此情境下，資金動能抽離，市場瀰漫恐慌情緒。

在籌碼面外資偏空操作，一口氣調節逾7,000口淨多單；技術面因跌破整數關卡、季線與月線面臨下彎壓力，趨勢轉為偏弱格局，且下跌出量，將不利指數表現。

在操作上，短線建議投資人謹慎操作，以價差策略為主的投資人不防先停看聽；逢盤中反彈或是短線利多刺激則可以適時布空單；因不預測低點，想要逢低布局的投資人可靜待測試國安基金跳空缺口確認有撐後，再進場布局多單。