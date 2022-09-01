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8月權證成交總金額突破500億元大關 月成長14.36%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台灣證券交易所。本報資料照片
台灣證券交易所。本報資料照片

依據臺灣證券交易所統計資料，8月申請發行認購（售）權證檔數合計3,150檔，發行總金額為297.65億元，8月當月買進金額加計當月賣出金額的證券商受託買賣認購（售）權證成交總金額突破500億元，達506.49億元，反映行情波動較大，較7月442.86億元成長14.36%。

權證發行檔數前10名證券商中，8月持續由元大證券以773檔居冠，凱基證券、群益金鼎證券各以562檔、345檔分居第二、第三，第四、第五名依序為國票證券、統一證券。元富證券、永豐金證券、富邦證券檔數也都有百檔以上。

權證發行金額前10名證券商依序為元大證券86.31億元掄元，凱基證券57.39億元排名第二，群益金鼎證券38.21議員排名第三，第四、第五名分別是統一證券19.04億元、元富證券18.03億元。

發行前10名標的中，台積電122檔持續盤據最熱門個股，臺股指數則攀升一個名次，以121檔拿下第二名，聯電以87檔排名第三，長榮、欣興排名第四、第五；7月第二紅的聯發科則掉到第六名，發行檔數從7月的143檔腰斬至67檔。

至於受託買賣權證成交金額前10名證券商，依序為元大證券240.07億元高居第一，凱基證券140.36億元排名第二，永豐金證券雖單月發行檔數不在前五名，但成交金額135.77億元，顯然發行正中客戶下懷，元富證券103.33億元排名第四，群益金鼎證券87.96億元排名第五。

凱基證 證交所

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