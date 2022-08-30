期交所期貨鑽石獎邁入第8屆 頒獎典禮表揚卓越金融機構

臺灣期貨交易所8月30日假台灣金融研訓院菁業堂舉辦第八屆期貨鑽石獎頒獎典禮，金管會主委黃天牧、證期局副局長張子敏及期貨、證券、投信投顧等公會理事長蒞臨頒獎典禮，現場包括各得獎金融機構首長在內，近80位貴賓熱情參與一年一度期貨業盛會。

第八屆期貨鑽石獎頒獎典禮共有16家期貨商、證券商、銀行、保險及投信等法人機構獲頒期貨鑽石獎，由黃天牧、張子敏、及期交所吳自心董事長擔任頒獎人，共頒發交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎、造市績效鑽石獎及期貨市場推廣鑽石獎等23個獎座。

黃天牧致詞時表示，臺灣期貨交易所為鼓勵法人機構善用期貨及選擇權避險及增加收益，舉辦期貨鑽石獎，金管會對期交所舉辦這樣具有激勵意義的活動表示肯定，也恭喜第八屆期貨鑽石獎所有得獎機構。

黃天牧亦肯定期交所近年在推動期貨市場成長所做的努力，如今年推出半導體30期貨及航運期貨，以及店頭衍生性金融商品集中結算機制、建置動態價格穩定機制等。此外，黃天牧進一步闡述大家耳熟能詳的鑽石商廣告用語「鑽石恆久遠，一顆永流傳」，彰顯本獎項得獎業者付出努力的珍貴與價值；另因應資本市場永續發展，以世界知名企業Tiffany改變企業識別顏色為例(由Tiffany 藍改為Sunny Yellow)，期許國內企業應與時俱進做出改變，「以變應變，鞏固精進，提昇資本市場競爭力」。

吳自心致詞時表示，感謝主管機關大力支持期交所，期貨鑽石獎自2015年首次舉辦以來，今年已邁入第八屆，期貨鑽石獎設立的目的為鼓勵期貨業積極推廣法人業務，並讓證券業、銀行業、保險業及投信業等法人機構，善用國內期貨與選擇權商品進行避險增益、穩定投資組合績效。

期交所將持續擴增台灣期貨市場的廣度及深度，有賴法人機構的積極參與，強化對衍生性商品運用，穩定投資組合績效。未來期交所規劃將公平待客及推動ESG成效納入獎項評選項目，共同推動台灣期貨市場成長。