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歐股走跌 台指期夜盤一度回測平盤「小漲20點」
台指期夜盤小幅開高，然在美期電子盤持續壓在盤下震盪，加上歐股開盤走跌，且跌幅超過1%，導致台指期夜盤一度拉回平盤，測試14,820點支撐；隨著歐股跌勢稍有收斂，台指期夜盤轉為小漲約20點上下。
由於美國聯準會（Fed）主席鮑威爾上周五（26日）在全球央行年會上表示，Fed降低通膨的工作尚未成功，暗示將繼續大舉升息以降低通膨，在升息的壓力下，台指期日盤下跌423點，收在14,818點。
籌碼面部分，外資現貨賣超244億，期貨淨多單增加1,651口至8,155口，十大交易人與特定法人合計買進1,221口。周選支撐與壓力區落在14,800至15,300之間，P/C Ratio降至0.76，整體籌碼中性偏空看待。
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