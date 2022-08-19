快訊

iPhone 14亮相在即…蘋果罕見裁員上百人 背後原因曝光

台指期夜盤震盪 盤中走跌觸及15,264點

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

台指期夜盤震盪，盤中走跌觸及15,264點，法人指出，指數持穩於五日線附近，短多格局尚未改變，展望下周關注全球央行年會Jackson Hole登場，短線將在短均及季線附近維持震盪。

現貨部分，三大法人賣超47.99億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加889口至3,056口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1,441口至10,088口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,188口至7,941口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在22,400點，賣權未平倉最大量集中在15,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.88升至0.99。VIX指數下跌0.25至16.33。整體選擇權籌碼面偏多。

台指期

延伸閱讀

9月台股期指漲36點

台指期 留意下檔風險

美股四大指數漲跌互見 台指期夜盤平盤震盪

台指期拉高結算 台積電翻紅台股收漲44點

相關新聞

9月電子期漲 金融期跌

台北股市今天上漲12.02點，收15408.78點。9月電子期收714.85點，上漲2.05點，逆價差3.03點；9月金...

9月台股期指漲36點

台北股市今天終場漲12.02點，收15408.78點。9月台指期以15353點作收，上漲36點，與現貨相較，逆價差55....

台指期 留意下檔風險

股期雙市昨（18）日回檔修正收黑。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨多單減少1,575口、降至8,647口，展望...

期貨商論壇／黃金期 緊盯月線

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據來看，截至8月9日為止，紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增加18,525口，...

期貨商論壇／華邦電期 保守看

雖然前三大記憶體廠三星、SK海力士、美光第2季營收皆成長，不過第3季將受到原廠庫存壓力增加，終端客戶庫存調整影響，三大D...

權證／中興電、華城 認購俏

中國大陸四川省無預警限電，影響產業供應鏈，加上台灣也時不時無預警停電、美國基建中電網更新預算高達730億美元，引動全球對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。