台指期夜盤震盪，盤中走跌觸及15,264點，法人指出，指數持穩於五日線附近，短多格局尚未改變，展望下周關注全球央行年會Jackson Hole登場，短線將在短均及季線附近維持震盪。

現貨部分，三大法人賣超47.99億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加889口至3,056口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1,441口至10,088口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,188口至7,941口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在22,400點，賣權未平倉最大量集中在15,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.88升至0.99。VIX指數下跌0.25至16.33。整體選擇權籌碼面偏多。