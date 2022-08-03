美股四大指數早盤走揚 台指期夜盤不同調

美股四大指數開盤走揚，由科技股引領漲勢，那斯達克指數漲於超過1.5%，費城半導體指數也漲近1%，不過，台指期夜盤則不同調，多數時間呈現在14,672點的平盤附近震盪，甚至一度回測14,650點。

籌碼面部分，外資由買轉賣超61.5億元。而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加312口至5816口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加53口至11,770口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,379口至2,237口。

法人認為，周選擇權今日結算，期現貨尾盤拉高作收；展望後市，短線瀰漫著觀望氣氛，不過，月線支撐力道仍強勁，預期在地緣政治紛擾下，短線波動、震盪在所難免。