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林智堅喊台大論文是原創 學者再抓「准碩士」抄襲鐵證

店頭衍生性金融商品交易資料提交結算機構機制 今上線

經濟日報／ 記者蔡靜紋／即時報導

為配合期交所實施店頭衍生性金融商品集中結算制度，櫃買中心25日同步提供店頭衍生性金融商品交易資料提交結算機構服務，以利金融機構全面參與集中結算。

櫃買中心表示，為協助推動我國店頭衍生性金融商品集中結算制度，提供金融機構前後檯交易資料直通式串接服務。金融機構可透過櫃買中心衍生性金融商品交易資訊儲存庫(TR)系統申報交易後，進行成交確認及提交集中結算，一站式完成「交易申報」、「成交確認」及「提交集中結算」三項作業；金融機構亦可透過交易經紀商，如台北外匯公司、元太外匯公司，代為輸入交易資訊至櫃買中心衍生性金融商品成交確認系統後，再繼續進行成交確認及提交集中結算。

櫃買中心表示，歡迎各金融機構多加利用櫃買中心店頭衍生性金融商品交易資料提交結算機構新服務，共同參與我國店頭衍生性金融商品集中結算制度。

櫃買中心 期交所

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