台指期夜盤震盪走跌 盤中觸及14,147點

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

台指期夜盤震盪走跌，盤中觸及14,147點，法人指出，由於本週市場持續觀望7/13將公布的美國CPI數據，短期大盤呈現區間整理格局機會較大。

三大法人賣超46億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,527口至-2,281口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加2,891口，使留倉部位轉為淨多單2,734口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少725口至-6,902口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在15,000點，賣權未平倉最大量集中在13,200點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.76升至0.77。VIX指數下跌0.38至26.95。整體選擇權籌碼面偏多。

台指期

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