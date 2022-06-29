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櫃買中心提醒投資人 提高警覺避免受騙

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心表示，近來發現疑似詐騙集團冒用櫃買中心名義，宣稱持有櫃買中心核發的具有監管證號及得為國際證券交易的牌照。櫃買中心重申未曾核發任何國際證券交易的牌照，提醒投資人對於證券投資應謹慎小心，提高警覺，避免受騙。

櫃買中心呼籲，投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」(02)2737-3434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」（https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=775&parentpath=0%2C5）

查詢合法證券商、期貨業、投信投顧業資訊，並可利用警政署反詐欺專線165，檢具相關具體事證向司法機關提出檢舉。

櫃買中心提醒投資人勿輕信網路謠言，對於鼓吹加入投資群組或勸誘購買股票及其他金融商品資訊應審慎判斷，確保自身權益，避免詐騙受害。

櫃買中心 詐騙集團

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