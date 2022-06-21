美股四大指數集體開高 台指期夜盤彈回平盤之上

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

台指期夜盤今（21）日延續反彈，雖然盤中一度拉回平盤之下，好在美股四大指數開盤集體走高，道瓊指數漲逾400點、費城半導體指數則彈近3%，提振市場短多信心，台指期夜盤再度彈回平盤之上，截至21點45分，漲點約在20點上下。

籌碼面部分，外資在現貨買超180.7億元，期貨淨空單增加4,211口至18,894口，十大交易人與特定法人合計賣出4,811口。周選支撐與壓力區落在15,000至15,800之間，P/C Ratio升至0.89，整體籌碼中性偏空看待。

法人認為，期現貨大漲逾300點，然根據盤後資料顯示，外資雖然買超現貨，但期貨未平倉空單仍持續增加，且從技術指標來看仍是弱勢格局，後續仍需觀察期指能否站穩5日線、外資期貨未平倉空單是否回補，作為後續操作的依據。

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