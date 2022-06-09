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3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

費半指數翻紅 台指期夜盤跌點收斂

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

台指期夜盤今（9）日走高後回落盤下，由於美股四大指數早盤開低，使台指期夜盤由紅翻黑，盤中最低來到16,513點，好在費城半導體指數翻紅，加上道瓊指數也回到平盤附近，帶動台指期夜盤跌點收斂，10點回到平盤附近進行拉鋸。

籌碼面部分，外資在現貨賣超94.7億元，期貨淨多單減少1,683口至7,904口，十大交易人與特定法人合計賣出5,391口。周選支撐與壓力區落在16,000至17,000之間，P/C Ratio降至1.05，整體籌碼中性看待。

法人認為，台指期日盤雖未延續漲勢，仍險守於5日線上，後續市場聚焦下半年企業行情展望，及疫情、地緣政治、通膨風險發展，在台灣本土疫情尚未有效控制下，需留意回檔風險。

台指期 疫情

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