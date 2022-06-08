台指期夜盤震盪 觸及16,700點關卡

台指期夜盤震盪，走升觸及16,700點關卡後壓回，目前在平盤上下游走。法人指出，量能未明顯補量仍是多方隱憂，加上國際股市震盪劇烈仍未穩定，目前美股四大指數中僅那斯達克呈紅盤，預料美股將維持區間震盪整理格局。

三大法人買超86.6億元，三大法人淨多單增加2,069口至13,008口，外資現貨買超43.9億元，期貨淨多單增加2,970口至9,587口，十大特定法人買進9,360口。月選支撐與壓力區落在15,000點至17,000點之間，P/C Ratio升至1.07，整體籌碼中性看待。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在15,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.99升至1.07。VIX指數下跌0.69至17.88。整體選擇權籌碼面偏多。