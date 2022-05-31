群益期董座李文柱：期市交易量有機會走高

群益期（6024）董事長李文柱今（31）日表示，疫情是「危機也是轉機」，國內外期市只要波動擴大，避險需求也會增加，期市交易量有機會再往上走高，群益期上半年動用戶數再創歷史新高，下半年營運值得期待。

上市期貨商群益期貨31日舉行法說會，群益期今年第1季稅前獲利1.87億元，每股稅前盈餘0.89元，每股稅後純益（EPS）0.74元，股東權益報酬率（ROE）2.41%。群益期31日股價收平盤36.35元。

李文柱表示，群益期貨落實金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」，持續強化公司治理，提升企業永續發展，取得卓越成效，2021 年度公司治理評鑑總分91.64，上市公司排名級距提升至6%至20%。

展望未來，目前仍有疫情因素牽動金融市場的不確定性，但是危機也是機會的出現。

李文柱審慎看待市場發展，因為國內外期貨市場只要波動擴大，避險需求也會同時增加，從動用戶成長來看，交投熱絡應會持續，交易量有機會再往上走高，對下半年營運效益值得期待。

群益期總經理毛振華則指出，依據期交所數據，台灣期貨市場動用戶逐年成長，去年5月寫下歷史新高為149,030戶，今年3月則為歷史次高142,408戶，而群益期的動用戶數繼去年5月跟隨市場創歷史新高後，今年3月再度寫下新高來到16,092戶。

由於這二年現貨市場火熱，帶動個股期貨迅速成長，群益期深耕個股期貨表現亮眼，市場排名竄升到第二，市占率達22.2%；另綜觀國際經濟，美國聯準會的升息時間表預期年底前利率將迅速走高，而群益期貨今年4月的客戶保證金餘額也創了歷史新高達438.9億元，反應升息循環，保證金利息收入增加可期。

毛振華指出：群益期為展現數位升級的決心，今年更成立了數位增長部，領先推出「智能推播」、「電子卡片」，更取得金融服務之技術專利。群益期貨在金融數位服務上始終扮演領頭羊，除了申請專利外，也積極註冊主打商品名稱商標，目前已取得奈米金、奈米油、奈米指、T-Sport等多項商標註冊。

李文柱強調，群益期在金融科技的發展上，除了迅速掌握市場趨勢外，創新差異化能力也是一直保持著領先，以使用者為中心的設計思維，打造出「數位+人」的全方位服務。

群益期將透過提供創新智能工具與服務，輔助投資人在不同的交易場景上，24小時提供給＂不同的＂客戶，「有用」、「想要」且「即時」的珍貴資訊，解決客戶即時取得重要投資情報的痛點，能讓客戶決勝千里贏在先機。