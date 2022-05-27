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台股早盤漲逾百點站上萬六 台積電開盤上漲10元

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股27日開盤上漲107.08點，開盤指數16,075.91點，早盤漲逾150點最高至16,156.80點。圖／聯合報系資料照
台股27日開盤上漲107.08點，開盤指數16,075.91點，早盤漲逾150點最高至16,156.80點。圖／聯合報系資料照

台股今（27）日開盤上漲107.08點，開盤指數16,075.91點，早盤漲逾150點最高至16,156.80點；台積電（2330）開盤上漲10元，開盤價524元。今日率先開盤的日韓股走反彈趨勢，盤中漲幅0.6～0.8%。美國股市指數期貨今早電子盤齊跌，盤中震盪幅度大。

永豐期貨表示，周四台股收上下影線黑K，KD指標轉為死亡交叉，加上上檔賣壓沉重、量能不足，短線要過上方月線反壓較為不易，預期指數將延續震盪整理格局。

倫元投顧說，從電子比重落在55%以下可知，目前電子股的買氣較為平淡，偏向個股表現為主，而傳產股精神指標也沒見攻擊力，使得短線資金轉向生技，以及低價工具機族群。雖然電子屬於單兵作戰為主，但這些個股都屬於車用相關股；換句話說，以車電為軸心、尋找低位轉強的個股操作，是目前選股方向。

梅西百貨和Dollar Tree Stores等多個零售商財報亮眼，緩解對美國消費實力的擔憂，帶動美股26日四大指數齊揚，道瓊指數與標普500指數上漲1.6～1.9%，那斯達克指數、費城半導體指數分別強漲2.6%、3.8%。台股ADR也紛紛走揚，除台積電ADR漲幅0.7%，其餘個股漲幅落在1.5～2.9%。

美國聯準會5月會議紀要暗示升息具靈活性，且克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 （Loretta Mester）和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）等官員近期言論暗示，9月有放緩或停止升息的可能。

美國聯準會 台積電 台股

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