美股跌逾3% 台指期夜盤跌勢擴大

社群媒體Snapchat母公司Snap釋出獲利預警，股價下挫近40%、Meta也跌逾10%，美股四大指數今（24）日早盤走跌，且科技股跌勢較重，那斯達克以及費城半導體指數指數跌逾3%，導致台指期夜盤跌勢擴大，跌破15,900點支撐，盤中最低來到15,851點，跌逾70點。

籌碼面部分，外資現貨賣超78.3億，期貨淨多單增加976口至5,024口，十大交易人與特定法人合計買進6,041口。周選支撐與壓力區落在16,000至16,200之間，P/C Ratio降至0.95，整體籌碼中性看待。

期貨商指出，美股持續修正、中國手機銷量下修，將衝擊晶片廠下半年營運動能，短線台指期上檔壓力重重，宜謹慎看待。