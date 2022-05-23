美股四大指數漲跌互見 台指期夜盤平盤拉鋸
台指期夜盤今（23）日呈現百點的拉鋸戰，由於美股四大指數漲跌互見，雖然道瓊指數開盤上漲逾200點，不過費城半導體指數指數壓在盤下、那斯達克指數也由紅翻黑，導致台指期夜盤回到平盤的16,143點附近拉扯。
籌碼面部分，外資現貨買超20.2億，期貨淨多單減少1,545口至4,048口，十大交易人與特定法人合計賣出4,911口。周選支撐與壓力區落在15,500至16,500之間，P/C Ratio升至0.97，整體籌碼中性看待。
期貨商指出，台指期陷入震盪格局，盤面上，電子權值股後繼乏力，指數受壓拉回，所幸有航運族群撐盤；全球經濟面臨衰退疑慮，導致市場追價意願薄弱，在國際利空未排除之前，期指仍可能維持低檔震盪整理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言