美股四大指數漲跌互見 台指期夜盤平盤拉鋸

台指期夜盤今（23）日呈現百點的拉鋸戰，由於美股四大指數漲跌互見，雖然道瓊指數開盤上漲逾200點，不過費城半導體指數指數壓在盤下、那斯達克指數也由紅翻黑，導致台指期夜盤回到平盤的16,143點附近拉扯。

籌碼面部分，外資現貨買超20.2億，期貨淨多單減少1,545口至4,048口，十大交易人與特定法人合計賣出4,911口。周選支撐與壓力區落在15,500至16,500之間，P/C Ratio升至0.97，整體籌碼中性看待。

期貨商指出，台指期陷入震盪格局，盤面上，電子權值股後繼乏力，指數受壓拉回，所幸有航運族群撐盤；全球經濟面臨衰退疑慮，導致市場追價意願薄弱，在國際利空未排除之前，期指仍可能維持低檔震盪整理。