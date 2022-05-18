美股四大指數同步開低 台指期夜盤回落

台指期日盤雖然拉高結算，不過，夜盤轉趨震盪，而美股四大指數今（18）日開盤同步走跌，且跌幅超過1%，連帶使台指期夜盤跌點擴大至50點上下，盤中低點來到16,131點。

籌碼面部分，外資現貨買超111.8億、期貨部分，在5月合約結算後，外資多單留倉增加1,610口至1,701口；十大交易人與特定法人合計賣出2,272口。周選支撐與壓力區落在16,100至16,600之間，P/C Ratio升至1.04，整體籌碼中性看待。

期貨商認為，台指期連收四根紅K，美國零售消費數據表現較市場預期強勁，化解對經濟衰退的擔憂，加上聯準會官員對外談話亦淡化升息3碼疑慮，台指期短線有機會延續跌深反彈行情。