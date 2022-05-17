台股反彈百點 十大熱門權證半導體、長榮最吸睛

台股在美元指數略有走軟，新台幣回穩，加上外資空單在明（18）日台指期結算前提早回補，形成有利於反彈的環境中，指數終場上漲155點、收在16,056點，重返萬六大關；權證市場方面，台積電（2330）最吸睛，交投最熱的是台積電元大1A購54（073170）。

分析師表示，美、中最新公布最新經濟數據不佳，市場擔憂聯準會（Fed）緊縮政策將導致經濟放緩，四大指數除了道瓊以外全數收跌，不過，美元指數回檔形成有利於反彈的環境，早盤開高越過5月12日長黑K，隨後跟著美股電子盤反彈步調，電子股成交比重已達56%，推升大盤上漲超過百點，但成交量能較昨日明顯收斂。

權證市場方面，隨俄烏戰事、通膨等疑慮未除，投資人也多退場觀望，成交量能降為27億元，較前一日減少近1億元，成交金額占大盤比重為1.01%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為23.3億元，認售權證成交金額為3.6億元，認購權證成交金額占總成交金額86.3%，認購、認售比值為6.3倍，市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電元大1A購54，成交金額為913萬元；認售排名第一的是，連結加權指數的臺股指元大1B售01，成交金額為733萬元。

值得注意的是，從市場前十大熱門成交的權證來看，認購有九檔、認售一檔，其中，人氣焦點集中在半導體的台積電、聯電（2303）、力積電，以及海運股的長榮（2603），而看空的認售，則為看空指數的權證；分析師表示，大盤波段跌深後，有望繼續反彈修正負乖離，不過市場買氣回升有限下，走勢可能以小幅反彈和盤整格局居多，近期以電子指數、櫃買指數表現更強於大盤，半導體及中小型電子有望繼續扮演反彈主角。