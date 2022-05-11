美股由黑翻紅 台指期夜盤收復跌勢

美國4月消費者物價指數（CPI）的失望賣壓使美股四大指數開盤走跌，好在盤中買盤急拉，四大指數由黑翻紅，連帶台指期夜盤跌幅收斂，來到15,950點之上。

由於美國4月CPI比去年同期增長8.3%，雖從3月創下的41年高點8.5%回落，但仍高於市場預期的8.1%，使台指期夜盤轉為盤下震盪，一度下探15,818點，高低點差距達到274點。另外，美元指數急跌，歐元、澳幣期貨走揚。

籌碼面部分，外資在現貨賣超149.4億元，期貨淨空單減少3,728口至9,158口，十大交易人與特定法人合計買進1,799口。月選支撐與壓力區落在15,500至17,000之間，P/C Ratio升至0.83，整體籌碼中性偏空看待。

展望後勢，期貨商認為，全球通膨展望居高不下，壓抑經濟表現，加上本土確診人數持續攀升，台指期延續弱勢整理。