台指期開盤下跌49點 台積期貨開盤下跌1元

台指期近月合約今(11)日開盤下跌49點，開盤指數15,989點；台積電期貨近月合約開盤下跌1元，開盤價518元。

周二(10日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌84.96點、跌幅0.26%，那斯達克指數上漲0.98%，標普500指數上漲0.25%，費半指數上漲2.51%。

第一金投顧表示，昨日多位美國聯準會官員發表談話，聯準會紐約分行行長John Williams認為，未來兩次會議各升息2碼是合理的情境，預估今年經濟成長率約為2%，軟著陸可能導致失業率略升，預期年底PCE通膨回到4%、2024年可接近 2%目標。

聯準會克利夫蘭分行行長Loretta Mester同樣表示，未來兩次會議可以各升息2碼，若下半年通膨沒有下滑則必須更大幅的升息，後續需要將利率升至高於中性並考慮出售MBS，失業率可能有數個月將走升，金融市場波動非常難受，但壓抑通膨是必要的。

聯準會里奇蒙分行行長Thomas Barkin表示，高通膨持續且廣泛，但控制通膨的過程不一定會造成嚴重衰退；聯準會亞特蘭大分行行長Raphael Bostic重申支持未來兩到三次會議各升息2碼；聯準會理事Christopher Waller表示，應該在美國經濟強勁時儘速升息。

統一期貨說，外資周二期貨淨空單增加4,721口至12,886口，十大交易人與特定法人合計賣出9,129口。週選支撐與壓力區落在15,700至16,200之間。

三大法人周二集中市場合計賣超3.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超16.1億元，投信買超2.2億元，自營商（自行買賣）買超2.3億元，自營商（避險）買超億8.2元。