美股打擺子 台股早盤跌逾300點 台積電開盤下跌14元

美股又打擺子，台股今(6)日開盤下跌205.01點，開盤指數16,491.11點，早盤跌逾300點，一度來到16360.60點；台積電（2330）開盤下跌14元，開盤價528元。

群益投顧說，大盤指數呈處在3日線之上、12日線之下的短均中性格局。當整個市場的資金水源轉趨收斂之際，各商品的相對評價比較下，從債市股市乃至匯市，形成不同程度的估值調整。

四月底以來，跌深電子為領漲主軸，但跌深股上檔壓力重重，又臨美國科技股評價調整對應壓力。3、4月逆勢強勢的(非電)族群，4月底開始陸續補跌，近期反最弱。相關結構下，現階段僅宜針對傳產強勢題材小族群，擇強應對為主，跌深股以搶短操作，勿過度追高。

周四(5日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲1,063點、跌幅3.12%，那斯達克指數下跌4.99%，標普500指數下跌3.56%，費半指數下跌5%。

富邦期貨表示， 英國央行示警衰退風險，儘管聯準會可能升息力道沒有像先前預估強勁，不過，受到OPEC仍不願大舉增產，以及歐盟禁止俄羅斯原油商品，原油及天然氣雙雙走高，顯示通膨風險目前仍維持於相對高檔，消費力道恐將受到影響；在通膨走揚下，市場預期聯準會升息力道將維持強勁，美國10年債殖利率攀高至3.066%，經濟衰退風險大幅增溫，導致美股四大指數同步重挫；其中，Nasdaq指數及費城半導體指數分別下跌4.99%、5.00%。

統一期貨說，外資周四期貨淨空單增加1,108口至9,974口，十大交易人與特定法人合計買進123口。週選支撐與壓力區落在16,200至17,000之間，P/C Ratio降至0.88，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周四集中市場合計買超77.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超38.3億元，投信買超34.9億元，自營商（自行買賣）買超3.1億元，自營商（避險）買超1億元。