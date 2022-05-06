台指期開盤下跌375點 台積期貨開盤下跌19元
台指期近月合約今(6)日開盤下跌375點，開盤指數16,310點；台積電期貨近月合約開盤下跌19元，開盤價523元。
周四(5日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲1,063點、跌幅3.12%，那斯達克指數下跌4.99%，標普500指數下跌3.56%，費半指數下跌5%。
富邦期貨表示， 英國央行示警衰退風險，儘管聯準會可能升息力道沒有像先前預估強勁，不過，受到OPEC仍不願大舉增產，以及歐盟禁止俄羅斯原油商品，原油及天然氣雙雙走高，顯示通膨風險目前仍維持於相對高檔，消費力道恐將受到影響；在通膨走揚下，市場預期聯準會升息力道將維持強勁，美國10年債殖利率攀高至3.066%，經濟衰退風險大幅增溫，導致美股四大指數同步重挫；其中，Nasdaq指數及費城半導體指數分別下跌4.99%、5.00%。
統一期貨說，外資周四期貨淨空單增加1,108口至9,974口，十大交易人與特定法人合計買進123口。週選支撐與壓力區落在16,200至17,000之間，P/C Ratio降至0.88，整體籌碼中性偏空看待。
三大法人周四集中市場合計買超77.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超38.3億元，投信買超34.9億元，自營商（自行買賣）買超3.1億元，自營商（避險）買超1億元。
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