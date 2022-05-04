日圓狂貶 ETF交易機會多

日本政府為了達陣通膨目標而捍衛貨幣寬鬆的堅定信念，讓多家外銀紛紛修正日圓貶值目標價，而持續貶值的日圓也使期元大S&P日圓反1 ETF（00707R）淨值持續創掛牌以來新高，今年股價漲幅更是來到13.4%。不過，已有部分外銀出現不一樣的聲浪，而前日本財務官的「日圓先生」榊原英資更直言135是日本央行的底線，更是帶起投資人一波逆勢投資日圓的信心。

受到持續上修的美國聯準會預估升息碼數，而日本仍舊維持貨幣寬鬆政策，造成美日利差持續擴大，今年以來日幣呈現狂貶態勢，上周四日本央行更意外宣布「每天無限量買債」措施，促使日圓於盤中貶至131.25，創20年來新高紀錄。

近期國人除了發起「換現鈔囤日圓」活動，日圓相關金融商品的交易熱絡，其中，期元大S&P日圓正2 ETF（00706L） 近期股價止跌，投資人低接意願強烈，今年以來規模更是成長113.5%，並創下歷史新高，顯示投資人漸漸熟悉透過相關商品ETF進行投資。

造成今年日圓ETF成交量與規模能夠如此成長，除了行情面與市場消息面外，價格波動也是一大助力。受到美國聯準會持續上修升息速度影響，近期日圓年化波動率已拉升至10.1%，比過去十年日圓價格的平均年化波動率為8.5%還高，波動上升也將帶來更多的交易機會。

元大投信提醒，期信槓桿ETF持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月分，而不同月分的期貨價格可能不同，加上槓桿ETF具複利效果特性，長期會與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。