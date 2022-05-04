台指期開盤上漲33點 台積期貨開盤上漲2元
台指期近月合約今(4)日開盤上漲33點，開盤指數16,505點；台積電期貨近月合約開盤上漲2元，開盤價534元。
周二(3日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲67.2點、漲幅0.2%，那斯達克指數上漲0.22%，標普500指數上漲0.48%，費半指數上漲0.75%。
第一金投顧表示，美國聯準會已展開為期兩天的FOMC會議，台灣時間周四凌晨 2點將公布會議決策。根據《彭博》對48位分析師調查，中位數預估聯準會將在5月及6月會議分別升息2碼；但下半年將放慢為每次會議升息1碼，全年共計將升息9碼。
另外，分析師中位數預估聯準會今年年底資產負債表規模將縮至8.4兆美元，而絕大多數分析師認為，聯準會未來將提前賣出MBS，但對於時間點沒有共識；三分之一的分析師認為，未來兩年內將出現衰退，三分之二的分析師則認為，未來兩年內美國經濟只會出現軟著陸。
統一期貨說，外資周二期貨淨空單增加4,202口至9,876口，十大交易人與特定法人合計賣出5,581口。週選支撐與壓力區落在16,000至16,700之間，P/C Ratio降至1.01，整體籌碼中性看待。
三大法人周二集中市場合計買超7.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超4.4億元，投信買超17億元，自營商（自行買賣）賣超2億元，自營商（避險）賣超11.8億元。
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