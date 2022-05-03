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台指期開盤下跌94點 台積期貨開盤下跌4元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(2)日開盤下跌94點，開盤指數16,487點；台積電期貨近月合約開盤下跌4元，開盤價534元。

周一(2日)股四大指數收盤：道瓊指數上漲84.29點、漲幅0.26%，那克指數上漲1.63%，標普500指數上漲0.57%，費半指數上漲3.51%。

富邦期貨表示，受到市場擔憂美國聯準會升息力道恐將過猛，5月到7月將大幅升息7碼，利率將達2%，美國10年債殖利率突破3%，加上美國ISM製造業指數表現不如市場預期，就業指數大幅下跌，顯示製造業已顯露疲態，上周五及本周一早盤美股持續大跌，不過，周一尾盤受到美元走高，原物料大幅重挫影響，買盤回流科技股，推升美股四大指數於台灣勞動節假期跌勢收斂；其中，Nasdaq指數及費城半導體指數分別於勞動連假期間下跌2.6%、1.11%。

統一期貨說，外資上周五期貨淨空單減少6,058口至5,674口，十大交易人與特定法人合計買進10,599口。週選支撐與壓力區落在16,000至16,800之間，P/C Ratio升至1.06，整體籌碼中性看待。受惠美股財報佳，台指重回5日線之上。

三大法人上周五集中市場合計買超60.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超65.5億元，投信買超10.4億元，自營商（自行買賣）賣超8.9億元，自營商（避險）賣超6.2億元。

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