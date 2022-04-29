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台指期開盤上漲167點 台積期貨開盤上漲10元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(29)日開盤上漲167點，開盤指數16,555點；台積電期貨近月合約開盤上漲10元，開盤價542元。

周四(28日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲614.46點、漲幅1.85%，那斯達克指數上漲3.06%，標普500指數上漲2.47%，費半指數上漲5.58%。

第一金投顧表示，美國經濟分析局公布GDP數據顯示第1季美國經濟自疫情以來首度萎縮，但主要是受到庫存回補速度放慢及貿易赤字擴大的影響，消費與投資依舊穩健成長；因此，並未提升市場對經濟衰退的擔憂，公債殖利率曲線沒有太大的變化。

昨日美股在Meta Platforms及Qualcomm公布財報後股價分別大漲17.59%及9.69%的帶領之下，科技股全面反彈，S&P500及那斯達克指數皆創下3月初以來最大單日漲幅。

統一期貨說，周四加權指數開高走高上漲116.03點至16,419.38點，漲幅0.71%。電器電纜與光電類股較為強勢，貿易百貨類股較為弱勢。

外資周四期貨淨空單減少1,212口至11,732口，十大交易人與特定法人合計買進3,652口。週選支撐與壓力區落在15,500至16,800之間，P/C Ratio升至0.96，整體籌碼中性看待。

三大法人周四集中市場合計賣超156.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超158.4億元，投信買超6.8億元，自營商（自行買賣）賣超12.9億元，自營商（避險）賣超33.8億元。

美國經濟 期貨

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