台指期開盤上漲30點 台積期貨開盤下跌1元

台指期近月合約今(28)日開盤上漲30點，開盤指數16,317點；台積電期貨近月合約開盤下跌1元，開盤價525元。

周三(27日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲61.75點、漲幅0.19%，那斯達克指數下跌0.01%，標普500指數上漲0.21%，費半指數下跌0.49%。

第一金投顧表示，周三美股三大指數劇烈震盪 ，主要反映周二盤後至周三盤前公布的企業財報喜憂參半，最終三大指數皆收在平盤附近。美股市值第二大的Microsoft因營收及獲利優於預期，股價上漲4.81%；市值第三大的Alphabet因獲利不如預期，股價下跌3.67%；信用卡及金融卡公司Visa因營收及獲利優於預期，股價上漲6.36%，為道瓊成份股最佳；飛機製造商Boeing因營收及虧損大幅不如市場預期，股價下跌7.53%，為道瓊成份股最差。

統一期貨說，外資周三期貨淨空單增加3,233口至12,944口，十大交易人與特定法人合計賣出7,651口。週選支撐與壓力區落在15800至16800之間，P/C Ratio降至0.8，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周三集中市場合計賣超244.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超211.4億元，投信買超12.5億元，自營商（自行買賣）賣超19.9億元，自營商（避險）賣超25.9億元。