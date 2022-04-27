台指期開盤下跌364點 台積期貨開盤下跌14元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(27)日開盤下跌364點，開盤指數16,221點；台積電期貨近月合約開盤下跌14元，開盤價532元。

周二(26日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌809.28點、跌幅2.38%，那斯達克指數下跌3.95%，標普500指數下跌2.81%，費半指數下跌4.38%。

第一金投顧表示，俄羅斯外交部長警告有爆發第三次世界大戰的真實風險，北約國家向烏克蘭提供武器，本質上是發動代理人戰爭，若西方國家持續軍援烏克蘭，核戰的風險不該被低估。

此外，波蘭及保加利亞官員證實，在拒絕以俄羅斯盧布購買天然氣之後，俄羅斯能源巨頭 Gazprom 已經通知將於周三切斷對波蘭及保加利亞的天然氣供應，波蘭約50%的天然氣供給仰賴俄羅斯進口，保加利亞則有90%以上的天然氣供給仰賴俄羅斯進口。

統一期貨說，外資周二現貨賣超148億，期貨淨空單增加1,015口至9,711口，十大交易人與特定法人合計賣出420口。週選支撐與壓力區落在16,400至16,800之間，P/C Ratio降至0.84，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周二集中市場合計賣超182.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超143.9億元，投信買超10.9億元，自營商（自行買賣）賣超17.9億元，自營商（避險）賣超31.3億元。

俄羅斯 波蘭

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