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台指期開盤上漲108點 台積期貨開盤上漲1元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(20)日開盤上漲108點，開盤指數17,180點；台積電期貨近月合約開盤上漲1元，開盤價570元。

周三(20日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲249.59點、漲幅0.71%，那斯達克指數下跌1.22%，標普500指數下跌0.06%，費半指數下跌0.35%。

富邦期貨說，聯準會最新褐皮書報告顯示，雖然美國經濟從2月至4月初以溫和速度擴張，但美國經濟面臨地緣政治和物價上漲雙重制約，這些不確定性為未來的增長前景蒙上陰影，其中通膨仍是令人擔憂的問題，在中國大陸祭出封鎖措施及俄烏戰爭影響下，高通膨與勞力短缺情形未見好轉；不過，市場持續看好美股超級財報週表現，在IBM和P&G領漲帶動下，道瓊上漲近250點，Netflix下挫則拖累那指收黑逾1.2%。

統一期貨說，外資周三期貨淨空單增加2,619口至9,973口，十大交易人與特定法人合計賣出7,732口。週選支撐與壓力區落在16,800至17,500之間，P/C Ratio降至0.91，整體籌碼中性偏弱。外資連兩天小買，加權指數周三突破萬七關卡，並站上十日線，目前日KD交叉向上。

三大法人周三集中市場合計買超43.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超29.9億元，投信買超23.5億元，自營商（自行買賣）賣超3.2億元，自營商（避險）賣超6.4億元。

期貨 外資 台指期

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